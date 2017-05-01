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Общество

Псковский курсант спас жизнь мужчины в магазине

30 апреля в 16:20 часов в Пскове в магазине «Пятерочка» мужчине стало плохо, он потерял сознание. По видимым признакам у него случился приступ эпилепсии, в результате которого он упал на землю.

Как сообщили Псковскому агентству информации, курсант псковского филиала Академии ФСИН России Эльхан Мехтиев быстро сориентировался и оказал беспомощному человеку первую необходимую помощь, сохранив ему жизнь.

«Я покупал хлеб, уже шел к кассе и увидел, что лежит человек, сразу же взял его за голову перевернул на бок, разжал его зубы. Все было в крови, лицо его стало фиолетового цвета, сотрудники магазина дали ложку, которой я держал его рот открытым и он начал дышать. Постепенно ему стало лучше, а находившиеся рядом люди не растерялись и вызвали Скорую помощь», - рассказал он.

 

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