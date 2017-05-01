Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда

09:34, 01 мая 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Первомай — один из всенародно любимых праздников, символ солнца, мира и созидания. Время, когда вместе с семьей можно отдохнуть и поработать на приусадебном участке или вместе с соседями привести в порядок свой двор и улицу. Честный труд на благо Псковского региона, на благо нашей страны — это то, что всех нас объединяет, не зависимо от профессии и рода занятий. Отдельная благодарность в этот день - нашему старшему поколению. Вашими руками создавалась основа благополучия нашего региона», - говорится в поздравлении.

В заключение губернатор пожелал псковичам крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения и с пользой провести майские каникулы.