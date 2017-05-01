Кузьма Огородник наступил по народному календарю

10:01, 01 мая 2017, ПАИ

1 мая чествуют преподобного Косму Халкидонского, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа, сообщает calend.ru.

Этот день — кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару. На Кузьму (Косму) традиционно сеют морковь и свеклу. Посадкой и прополкой овощей на Руси занимались женщины — и не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота. Считалось, что все, посаженное мужчиной, пойдет в цвет, а плода не даст. Копая грядки, приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».

Перед посевом крестьянки шли утром к тайным родникам, которые назывались обетными студенцами, и смачивали семена в воде, а на дно источника бросали медные монеты. По другому обычаю, семена полагалось вымачивать в речной воде в течение трех утренних зорей. Делать это нужно было непременно скрытно, иначе урожай будет худой — ведь завистливый глаз много вреда может принести. Люди говорили: «Чужой глаз завистлив, а зависть, что ржавчина — весь урожай поедом поест». А если сам съешь хотя бы одно семечко из приготовленных к посадке — все выросшие овощи пожрет червяк.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Человеку, рожденному в день Кузьмы, полагалось быть добрым огородником, заботиться об овощах, над грядками спину гнуть. В этом случае судьба у него сложится удачно.

