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Общество

Квартира сгорела в Опочке утром

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Опочке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 8:01 01 мая поступило сообщение о возгорании в квартире на ултце Красных командиров. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчёта.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99. 

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