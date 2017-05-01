Квартира сгорела в Опочке утром
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Опочке.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 8:01 01 мая поступило сообщение о возгорании в квартире на ултце Красных командиров. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчёта.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.