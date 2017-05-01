Елена Бибикова: 1 Мая - символ уважения к трудовому человеку

10:24, 01 мая 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём труда.

«Меняются времена, а Первомай каждый год приходит в наши дома как яркая примета долгожданной весны — времени расцвета и созидания. Этот праздник давно стал символом глубокого уважения к человеку, который своим ежедневным трудом строит завтрашний день, содействует процветанию своей страны, малой родины, создает благополучие своей семьи. Труд — главный стимул для постоянного движения вперед. Всегда почет и уважение будут окружать тех, кто учит и лечит, кто строит, кто каждый день обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных объектов. Глубокая признательность ветеранам труда за их многолетнюю работу», - говорится в поздравлении.

По словам сенатора в Псковской области происходят позитивные изменения. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развивается экономика региона, сохраняется социальная поддержка его жителей. Взаимодействие органов власти, профсоюзов и работодателей способствует защите трудовых прав и гарантий псковичей», - отметила Елена Бибикова.

Сенатор добавила, что 1 Мая должен стать праздником для молодых псковичей, только вступающих во взрослую жизнь, начинающих отсчет своей трудовой биографии. «Они надежда Псковщины, ее сила и будущая слава», - подчеркнула Елена Бибикова.

В заключение она пожелала жителям области здоровья и благополучия.