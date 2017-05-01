Первомайское шествие коммунистов начнётся в Пскове в полдень

11:18, 01 мая 2017, ПАИ

В 12:00 от остановки «Маяк» на Рижском проспекте в Пскове начнётся первомайское шествие коммунистов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Колонна КПРФ пройдёт до площади Ленина. В связи с этим движение на Рижском проспекте временно ограничено. От дома № 44 до площади Ленина движение транспорта будет приостановлено с 11:00 до 11:30, от дома № 46 до площади Ленина — с 12:00 до 12:45.

Напомним, 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.