В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт

12:25, 01 мая 2017, ПАИ

В Детском парке Пскова начался первомайский митинг-концерт, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Мероприятие проводит Псковский областной совет профсоюзов. Кроме того, к нему присоединились политические партии и общественные организации Пскова.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова приветствовала собравшихся. В начале выступления она поблагодарила профсоюзных товарищей, которые «выдерживают достаточно серьёзную борьбу».

«Требуется серьёзная корректировка курса правительства в части прав трудящихся. Нас не устраивает, что происходит ухудшение положения трудящихся, пенсионеров. В Псковской области готовы бороться за индексацию зарплаты, прекращение порочной практики выплат в конвертах. Надеемся, что взаимодействие со всеми партиями и с властью будет эффективным», - подчеркнула она.

Глава Пскова Иван Цецерский также присоединился к поздравлениям, поблагодарил псковичей за труд и пожелал всем тепла. Он также напомнил, что на администрация города и Псковская городская Дума поддержали садоводов и ввели двухлетние налоговые льготы.

Напомним, 1 мая во многих странах мира, в том числе в России, отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.