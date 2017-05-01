Псковские коммунисты митингуют на площади Ленина
В 13:00 на площади Ленина в Пскове начался первомайский митинг регионального отделения КПРФ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Перед этим колонна коммунистов и представителей партии «Справедливая Россия» с лозунгами и плакатами прошла по Рижскому проспекту и Ольгинскому мосту.
На митинг у памятника Ленину помимо коммунистов и справедливороссов также пришли представители партии «Родина» и националисты.
Напомним, 1 мая во многих странах мира, в том числе в России, отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.