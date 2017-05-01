Женщину, пропавшую год назад, разыскивают в Пскове

11:25, 01 мая 2017, ПАИ

В Пскове разыскивается псковичка Татьяна Михайлова 1982 года рождения. Женщина зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в чёрную куртку и джинсы, на ногах - кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.