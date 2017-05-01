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Общество

Женщину, пропавшую год назад, разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивается псковичка Татьяна Михайлова 1982 года рождения. Женщина зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По  месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в чёрную куртку и джинсы, на ногах -  кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону 02.

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