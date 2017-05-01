Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы

11:36, 01 мая 2017, ПАИ

Пятилетний мальчик, пострадавший 21 января при пожаре в частном доме в деревне Морино Дновского района, умер в Санкт-Петербурге после нескольких месяцев комы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание пишет, что ребёнок скончался вечером 30 апреля.

Напомним, 5-летний мальчик получил ожоги 2 и 3 степени (около 70%), а 4-летний ребёнок, который также был в здании, погиб. Пострадавшего направили в ожоговый центр Санкт-Петербурга, из Пскова его транспортировали из Пскова посредством санитарной авиации МЧС, на вертолёте Ми-8. В полёте ребенка сопровождали врачи, в том числе детский реаниматолог. Всё это время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.