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Общество

Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Вступил в силу приказ Министерства внутренних дел России, утверждающий требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены на получение водительских прав, сообщается на сайте МВД.

В частности, помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.

В соответствии с утвержденными требованиями задачей экзаменатора является принятие решения о допуске кандидата в водители к управлению транспортным средством на основании проверки наличия у кандидата в водители необходимых знаний и навыков.

При разработке требований специалистами Госавтоинспекции учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих указанные функции в настоящее время.

В Госавтоинспекции отметили, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

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