Городские власти присоединились к первомайским поздравлениям псковичей

12:18, 01 мая 2017, ПАИ

Городские власти в лице главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации города Игоря Калашникова присоединились к первомайским поздравлениям псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниицпалитета.

«От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда! Этот праздник любим всеми поколениями и по праву может считаться общенародным. Для людей старшего поколения он символизирует пролетарскую солидарность, для молодежи - стремление к лучшему, время весеннего обновления и светлых надежд, мира и созидания, добра и справедливости», - говорится в поздравлении.

Также отмечается, что из успехов каждого псковича складывается развитие и процветание города: «Псков всегда был и остается городом-тружеником. Благодаря усердию и несгибаемой воле псковичей наш город был восстановлен из руин в тяжелые послевоенные годы. Умение трудиться с полной самоотдачей и искренняя преданность своему делу - визитная карточка наших горожан во все времена. Слова особой благодарности в этот день адресованы псковичам - ветеранам труда. На вашем примере сегодня молодое поколение учится добросовестно трудиться на благо общего дела, родного города и страны. Низкий вам поклон! Желаем всем здоровья, мира, добра, благополучия, здоровья и отличного настроения. Пусть труд и его результаты каждому псковичу приносит радость!»