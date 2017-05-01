Александр Котов: Праздник весны и труда стал неотъемлемой частью истории и культуры нашей страны

12:41, 01 мая 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил псковичей с Первомаем.

Он подчеркнул, что праздник весны и труда стал неотъемлемой частью истории и культуры страны. «1 мая мы чествуем человека труда, заявляем о правах трудящихся и по традиции отмечаем этот праздник тоже трудом: многие из нас проводят Первомай на дачных и приусадебных участках. Созидательный труд не только приумножает достаток, но и приносит моральное удовлетворение, объединяет людей вокруг общего дела. Стремление качественно выполнять свою работу, совершенствовать профессиональное мастерство, добиваться результата и ставить перед собой новые задачи – всё это позволяет человеку расти, как личность, а государству развиваться и двигаться вперёд», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что честный труд на благо страны и семьи – настоящий патриотизм. «Примером бескорыстного служения Родине и трудолюбия являются наши ветераны. Спасибо за ваш труд и достойный пример для молодого поколения! От всей души желаю жителям региона здоровья, благополучия, радости от результатов своего труда и весеннего настроения!» - подытожил Александр Котов.