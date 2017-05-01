0
12:25
В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт
09:34
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда
09:15
День труда отмечается 1 мая
17:35
До +14 градусов и дождь обещают псковские синоптики 1 мая
16:34
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев
14:40
Псковичи почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом
10:31
Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове
Еще новости
Общество

Александр Котов: Праздник весны и труда стал неотъемлемой частью истории и культуры нашей страны

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил псковичей с Первомаем.

Он подчеркнул, что праздник весны и труда стал неотъемлемой частью истории и культуры страны. «1 мая мы чествуем человека труда, заявляем о правах трудящихся и по традиции отмечаем этот праздник тоже трудом: многие из нас проводят Первомай на дачных и приусадебных участках. Созидательный труд не только приумножает достаток, но и приносит моральное удовлетворение, объединяет людей вокруг общего дела. Стремление качественно выполнять свою работу, совершенствовать профессиональное мастерство, добиваться результата и ставить перед собой новые задачи – всё это позволяет человеку расти, как личность, а государству развиваться и двигаться вперёд», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что честный труд на благо страны и семьи – настоящий патриотизм. «Примером бескорыстного служения Родине и трудолюбия являются наши ветераны. Спасибо за ваш труд и достойный пример для молодого поколения! От всей души желаю жителям региона здоровья, благополучия, радости от результатов своего труда и весеннего настроения!» - подытожил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт
01 мая 2017
В Детском парке Пскова проходит первомайский митинг-концерт
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда
01 мая 2017
Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с праздником Весны и Труда 1
День труда отмечается 1 мая
01 мая 2017
День труда отмечается 1 мая
До +14 градусов и дождь обещают псковские синоптики 1 мая
30 апреля 2017
До +14 градусов и дождь обещают псковские синоптики 1 мая
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев
30 апреля 2017
«Маленьким чемпионом» в Пскове стал Иван Моисеев 3
Псковичи почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом
30 апреля 2017
Псковичи почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом 1
Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове
30 апреля 2017
Семейный праздник «Маленький чемпион» начался в Пскове
Пожарных поздравляют сегодня с профессиональным праздником
30 апреля 2017
Пожарных поздравляют сегодня с профессиональным праздником

Идет загрузка...