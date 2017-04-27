Макрон допустил возможность выхода Франции из Евросоюза

13:23, 01 мая 2017, ПАИ

Кандидат в президенты Франции лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон заявил телеканалу BBC, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС (Frexit).

Макрон заявил, что он проевропеец и на протяжении президентских выборов отстаивал «европейскую идею» и политику ЕС, поскольку считает это очень важным для французского народа и для места страны в глобализации. По его словам, половина Франции «злится на эту европейскую идею».

«Таким образом, нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь «Национальный фронт», — заявил Макрон.

Соперница Макрона — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в своих выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.