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Общество

В России увеличивается количество выданных загранпаспортов

Количество выданных россиянам загранпаспортов ощутимо выросло в первом квартале этого года, хотя в 2016 году наблюдалось снижение по этому показателю, сообщает Russia Today со ссылкой на данные МВД России. По информации ведомства, в 2016 году россияне получили на 32% меньше загранпаспортов, чем в 2015 году (2,58 млн против 3,78 млн).

Тем не менее уже в первом квартале 2017 года число выданных документов выросло на 63% в сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года — до 732 тысяч загранпаспортов.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин полагает, что в 2017 году динамика получения загранпаспортов вырастет из-за стабилизации валют и роста курса рубля. «Сейчас, наоборот, по количеству выданных виз и заграничных паспортов идёт рост. Если просто взять статистику выданных виз, то этот показатель вырос примерно на 30%», — уточнил он.

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