В псковском колледже искусств прошёл театрализованный концерт «Письма о танце»

13:45, 01 мая 2017, ПАИ

В псковском колледже искусств прошёл театрализованный концерт «Письма о танце», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Как рассказала заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, концерт был посвящён Международному дню танца, который с 1982 года по решению ЮНЕСКО отмечается 29 апреля, в день рождения французского хореографа, теоретика и реформатора балета эпохи Просвещения Жана-Жоржа Новерра.

Автор идеи - педагог-хореограф Наталья Миронович, сценарист и режиссёр - Людмила Масленникова. Вечер подготовили и провели студенты 3 курса специализации «Театральное творчество».

В основу замысла театрализованного концерта легли слова из книги Жана-Жоржа Новерра «Когда танцовщику удаётся соединить блестящее знание ремесла с умом и выразительностью, ему по праву принадлежит звание – художник». В концерте приняли участие хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алёна Тагирова), воспитанники Клуба бальных танцев Анна Большакова и Илья Болдарев (руководитель Ольга Гуляс), студентка магистратуры училища им. А. Я. Вагановой Валерия Поликарпова, солисты хореографического ансамбля «Солнышко» (руководитель Ирина Белотелова).

В завершении концерта прозвучали поздравления педагогам-хореографам: Заслуженному работнику культуры России Ирине Фёдоровой, обладателю почётного звания «Душа земли Псковской» Людмиле Хафизовой, преподавателям Тамаре Пасиной, Евгении Шургалиной, Ольге Уруковой, Алёне Тагировой, Ирине Алексеевой.