Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове

14:24, 01 мая 2017, ПАИ

В информационном центре Псковского музея-заповедника (Кремль, 4) открылась выставка «Можно ли убить веру?» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Выставку «Можно ли убить веру?» подготовили молодые научные сотрудники отдела «Псковский кремль» Роман Коваль и Анастасия Лазарева. Из материалов, представленных на выставке, посетители смогут узнать о антирелигиозной политики на Псковщине в 1920 – 1930-е годы, о существовании антирелигиозного музея в Троицком соборе и его экспонатах.

В Пскове и его окрестностях к 1917 году действовали 3 монастыря, 45 приходских, приписных и прочих православных храма, 27 часовен, единоверческая церковь и часовня, 2 старообрядческих храма. Действовали в городе и храмы других конфессий: римско-католический костел и каплица (часовня), 2 лютеранские кирхи, еврейская синагога.

В течение 1920-1922 гг. в Пскове были упразднены все домовые церкви, с 1922 года началось закрытие монастырей. Спасо-Мирожский монастырь был передан в ведение ГубОНО (Губернский отдел народного образования) для размещения экскурсионной станции, в Старо-Вознесенском монастыре разместился губернский отдел ОГПУ (позже НКВД), на территории Иоанно-Предтеченского монастыря был создан рабочий городок кожевенного завода «Пролетарий». Снетогорский монастырь, где располагался загородный Архиерейский дом, в 1921 году отвели под дом отдыха Псковского губпрофсовета, а находящуюся в его ведении Пантелеимоновскую церковь закрыли и отдали сначала в пользование детскому дому, а в 1930 году кирпичного завода «Череха». К 1922 году ликвидируются и городские подворья монастырей. В 1929 году в Пскове закрыли все монастыри. К маю 1941 года в городе не осталось ни одного действующего храма, все кирхи, католический храм и синагога были переданы жилуправлению. Правда верующие боролись с антирелигиозной деятельностью власти, например по документам Союза безбожников это выглядело следующим образом: «церковники срывали хлебозаготовки, подрывали культурное строительство, создавали нелегальные группировки по борьбе с советской властью, оказывали сопротивление в закрытии молитвенных зданий и передачи их под культурные и хозяйственные нужды».

На заседании Псковского окружного исполкома от 15 декабря 1935 года рассмотрели предложение о закрытии Троицкого собора. В ходе заседания приняли решение о передаче здания собора в ведение музея для организации филиала антирелигиозного музея.

Директором Управления Псковских государственных музеев с 1938 года являлся Алексей Пурышев. В июле 1936 года была назначена заведующая еще не существующим антирелигиозным музеем – им стала Евдокия Бурмистрова. Именно она работала над организацией музея и руководила им в течение всего времени существования.

Открытие музея состоялось 1 мая 1939 года. Экспозиция состояла из 15 отделов. В одном из отделов под названием «Мироздание» были отражены достижения астрономии, где размещались материалы о строении Вселенной и происхождении мира. При помощи разнообразного иллюстративного материала на стендах были представлены основы учения Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея, а также борьба церкви с их взглядами. В других отделах подробно рассказывалось о зарождение религиозных верований и история христианства.

В центре большого зала, под главным куполом, с 32-метровой высоты равномерно раскачивался маятник Фуко, этот опыт доказывал наглядно, что Земля вращается вокруг своей оси. Еще с марта 1939 года псковские заводы приступили к выполнению заказа Псковского музея по изготовлению маятника Фуко: металлические части для его верхней половины делались на заводе «Выдвиженец», а шар – на «Металлисте». Маятник был второй по величине в СССР (после ленинградского в Исаакиевском соборе, высота которого составляла 98 метров) и третий в мире (вторым по величине был маятник в Парижском пантеоне – 67 метров) из маятников такого рода.

На открывшейся выставке в Информационном центре Псковского музея-заповедника можно познакомиться с шаром от маятника Фуко, который был размещен в Троицком соборе.

Весь музей был построен на контрастах богатства церкви и бедности простого крестьянства. На фоне богатого иконостаса, выполненного мастерами XVIII века, который выступал крупным экспонатом музея выступала нищета, «невежество старой деревни».

Антирелигиозный музей в Троицком соборе работал с мая 1939 года до лета 1941 года. С началом Великой Отечественной войны закончилась мирная жизнь в стране. Псков был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года, а в августе в Троицком соборе, благодаря действию Псковской Православной миссии было проведено первое богослужение. Короткая история антирелигиозного музея закончилась, материалы которого были утрачены.

Идея о воссоздании антирелигиозного музея возникла вновь в 1960-ых годах. В апреле 1962 году директор Псковского музея И. Н. Ларионов составил обширную историческую справку «Псковский Троицкий собор (О церковных «делах» и «чудесах»)», направив ее в горком КПСС.

Идея Ларионова не воплотилась, и вторично вопрос об этом был поднят в ноябре 1969 года. Начальник областного Управления культуры А.И. Медведева в специальном письме в обком партии подчеркнула, что после войны «здание собора было временно передано церковнослужителям», часть же экспонатов прежнего антирелигиозного музея, «например, маятник Фуко, хранится в областном историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике». Но и на этот раз Троицкий собор не стал музеем. В дальнейшем попыток возрождения антирелигиозного музея в Пскове уже не делалось. Троицкий собор по сей день является действующим храмом, не прекращая богослужения с 1941 года.

При подготовке выставки были использованы материалы ГАНИПО, ГАПО и труды Анатолия Филимонова.

Выставку «Можно ли убить веру?» можно посетить до 1 сентября в Информационном центре Псковского музея-заповедника (Кремль, 4). Вход свободный. Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Tелефон: 8(8112) 72-45-74