Доля продаж автомобилей с автоматической коробкой передач в России достигла 55%

14:56, 01 мая 2017, ПАИ

По итогам первого квартала 2017 года рыночная доля продажи автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией, в России составила 54,7%. В количественном выражении это соответствует 162 тысячам проданных автомобилей с АКП, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

Доля продаж легковых машин с автоматической трансмиссией в России продолжает расти. Так, за прошедшие три месяца этот показатель увеличился на 3,5 процентных пункта.