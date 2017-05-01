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Общество

Доля продаж автомобилей с автоматической коробкой передач в России достигла 55%

По итогам первого квартала 2017 года рыночная доля продажи автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией, в России составила 54,7%. В количественном выражении это соответствует 162 тысячам проданных автомобилей с АКП, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

Доля продаж легковых машин с автоматической трансмиссией в России продолжает расти. Так, за прошедшие три месяца этот показатель увеличился на 3,5 процентных пункта.

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