0
14:24
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
10:57
Псковские викинги (ЛОНГРИД)
11:49
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
17:45
Хрупкий портрет
Еще новости
Культура

Органный концерт «Пульс жизни» состоится в Печорах

1 мая в 16:00 в церкви Святого Петра в Печорах состоится органный концерт Le pouls de la Vie («Пульс жизни»). Перед публикой выступит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе произведения Вьерна, Дюпре и самого исполнителя.

В настоящее время Иван Татаринов обучается в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Орган» в классе доцента, Заслуженного артиста РФ Д. Ф. Зарецкого; по клавесину — в классе доцента Е. А. Серединской; по фортепиано — в классе преп. Ю. В. Стадлер.

Иван принимал участие в мастер-классах по интерпретации и импровизации под руководством ведущих мировых органистов, в том числе Х. де ла Рубья, М. Бауэра, П. Кривелларо, И. Труммера, К. Отта и др. Стажировался в органной академии Бозау (2014; профессора Л. Ломанн, А. Гаст, С. Черепанов) и 5-й Европейской органной академии Лейпцига (2015; профессора Х.-О.Эриксон, Л. Робийяр, Т. Леннартц).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
01 мая 2017
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
30 апреля 2017
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
27 апреля 2017
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая 2
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
26 апреля 2017
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
26 апреля 2017
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове

Идет загрузка...