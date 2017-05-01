Органный концерт «Пульс жизни» состоится в Печорах

15:05, 01 мая 2017, ПАИ

1 мая в 16:00 в церкви Святого Петра в Печорах состоится органный концерт Le pouls de la Vie («Пульс жизни»). Перед публикой выступит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе произведения Вьерна, Дюпре и самого исполнителя.

В настоящее время Иван Татаринов обучается в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Орган» в классе доцента, Заслуженного артиста РФ Д. Ф. Зарецкого; по клавесину — в классе доцента Е. А. Серединской; по фортепиано — в классе преп. Ю. В. Стадлер.

Иван принимал участие в мастер-классах по интерпретации и импровизации под руководством ведущих мировых органистов, в том числе Х. де ла Рубья, М. Бауэра, П. Кривелларо, И. Труммера, К. Отта и др. Стажировался в органной академии Бозау (2014; профессора Л. Ломанн, А. Гаст, С. Черепанов) и 5-й Европейской органной академии Лейпцига (2015; профессора Х.-О.Эриксон, Л. Робийяр, Т. Леннартц).