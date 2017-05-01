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Общество

146-летний мужчина умер в Индонезии

Мужчина по имени Содимеджо, который, предположительно, был самым старым жителем планеты, умер на индонезийском острове Ява в возрасте 146 лет, пишет РИА Новости.

В прошлом году управление учета населения и записи актов гражданского состояния района Сраген на главном индонезийском острове Ява подтвердило правильность выдачи местному жителю Содимеджо внутреннего удостоверения личности, в котором указано, что он родился 31 декабря 1870 года.

Однако, как отмечает Би-би-си, учет рождаемости в Индонезии начали вести в 1900, поэтому доподлинно определить возраст родившихся до этого периода не представляется возможным. Если бы данные о его возрасте подтвердили независимые эксперты, Содимеджо официально назвали бы самым старым в мире человеком.

Сообщается, что здоровье Содимеджо, также известного как «дедушка Гото» (Mbah Gotho — так обычно звали старожила односельчане), дало сбой в начале апреля – он провел несколько дней в больнице, а затем был выписан и отправлен домой, но с тех пор практически ничего не ел.

«Дедушка Гото» пережил десятерых братьев, четырех жен и всех своих детей. Его внук сообщил, что Содимеджо был похоронен в понедельник на кладбище, место на котором приобрел несколькими годами ранее.

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