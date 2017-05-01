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Украинские военные продавали оружие из Донбасса гражданским

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух военнослужащих, которые продавали гражданским лицам оружие из зоны боевых действий в Донбассе, пишет ТАСС.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой ликвидировали канал поставки боеприпасов, - говорится в сообщении пресс-службы СБУ. - Двое военнослужащих - контрактников одной из частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области, наладили продажу этих боеприпасов гражданским лицам».

Военнослужащие были задержаны с поличным при продаже пяти гранат РГД, трех гранат Ф-1 и гранатомета РПГ-22.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении и присвоении оружия военнослужащими.

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