Россельхознадзор приостановил поставки мяса из Бразилии

17:32, 01 мая 2017, ПАИ

Россельхознадзор приостановил поставки мяса и мясной продукции с 17 предприятий Бразилии, пишет «Интерфакс».

Это решение принято по просьбе секретариата по защите растений и животных Минсельхоза Бразилии. Секретариат проинформировал Россельхознадзор о том, что исключил эти предприятия из списка экспортёров продукции в РФ. Поставки, в частности, остановлены с таких предприятий как Arantes Alimentos, Marfrig Global Foods, BRF S.A., Libra Terminais S.A., JBS S/A, Minerva S/A, Seara Alimentos и другие. Они занимались экспортом в РФ свинины, говядины и мяса птицы.

Ввоз мяса будет ограничен «до выяснения причин исключения этих предприятий из списка поставщиков», уточняет Россельхознадзор.