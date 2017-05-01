Общественный совет по туризму формируют в Псковской области

18:07, 01 мая 2017, ПАИ

С 28 апреля по 28 мая Общественная палата Псковской области будет принимать документов от кандидатов, желающих войти в состав Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета.

Кандидатов в состав совета могут выдвигать общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, за исключением региональных отделений политических партий, зарегистрированных и действующих на территории области. Также принимаются анкеты самовыдвиженцев.

Кандидаты в члены Общественного совета должны направить в адрес Общественной палаты Псковской области анкету, заполненную в соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке формирования персонального состава общественных советов при органах исполнительной власти Псковской области, утвержденному решением Совета Общественной палаты Псковской области от 14.04.2017 (далее - анкета кандидата в члены Общественного совета). Подробности здесь.