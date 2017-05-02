165 школьников Псковской области приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных»

14:17, 02 мая 2017, ПАИ

28 и 29 апреля в Великих Луках состоялись финальные соревнования первого тура по легкой атлетике «Шиповка юных». В них принимали участие 165 школьников из 16 муниципалитетов Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

В личном первенстве среди юношей 2002-2003 годов рождения первое место занял Вадим Бельков (Великие Луки), второе – Александр Дулик (Великие Луки), третье - Степан Богатенко (Псков). Среди девушек в той же возрастной категории лучшей была Лия Образцова (Остров), второй результат показала Виктория Пешко (Пустошка), третий - Екатерина Филонова (Псков).

Лидером среди юношей 2004-2005 годов рождения стал Андрей Лысяк (Псков), вторым стал Алексей Тарчевский (Невель), третьим - Артем Камаев (Псков). В этой же возрастной группе среди девушек лучшей была Арина Семенова (Псков), на второй строчке оказалась – Галина Дюкова (Великолукский район), на третьей - Дарья Блажевич (Невель).

В командном первенстве среди юношей 2002-2003 годов рождения места распределились следующим образом: первое – у Средней общеобразовательной школы №1 (Великие Луки), второе - у Псковского политехнического колледжа, а третье - у Средней общеобразовательной школы (Невель). Среди девушек того же возраста «золото» получила Островская средняя школа №3, «серебро» - команда Псковского естественно-математического лицея и «бронзу» - Гдовская средняя школа.

Среди юношей 2004-2005 годов рождения победила команда Псковской средней школы №2, второй результат показала сборная Невельской гимназии, третий - Куньинской средней общеобразовательной школы. Среди девушек той же возрастной категории первое место заняла Переслегинская гимназия (Великолукский район), второе - у Многопрофильного правового лицея №8 (Псков), «бронзу» взяла Великолукская средняя общеобразовательная школа №2.