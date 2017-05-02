Требования к безопасности объектов железнодорожного транспорта утверждены в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министра.
Требованиями определяется система реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками мер, которые направлены на защиту объектов от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства.
В соответствии с Федеральным законом №16-ФЗ эти требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры (перевозчиками) и распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортных средствах железнодорожного транспорта.
Принятые решения направлены на повышение эффективности государственной системы противодействия терроризму, отмечается в документе.