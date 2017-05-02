Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая

12:38, 02 мая 2017, ПАИ

С 17 по 20 мая в Псковской области будет проходить II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Другое искусство» - ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

Участники форума - творческие коллективы из разных городов России и стран Европы (Латвия, Эстония, Финляндия, Германия и другие), в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

На площадках Театрально-концертной дирекции (Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, БКЗ областной филармонии, Галерея «Цех», «Медиа-холл» ТКД), Центра лечебной педагогики и на улицах города Пскова творческие коллективы представляют свои программы, театральные представления и спектакли, в рамках фестиваля проходят мастер-классы, выставки, музыкальные выступления и кинопоказы.

В частности, в этом году первый цирк для хулиганов «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург) представит гостям фестиваля необычное уличное действо и покажет спектакль «Бонифаций». Также интегрированная театральная студия «Круг» расскажет на большой сцене «Истории об очень симпатичных, или пространство доверия».

Кроме того, в рамках фестиваля уже традиционно пройдет уличный концерт «Воздух джаз» с участием российских джазовых коллективов – «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), коллектив Аркадия Галковского (Псков), а также в рамках концерта на одной сцене джаз-дива Беате Тайссен (Германия) выступит с учениками Центра лечебной педагогики.

Завершит фестиваль гала-концерт с участием российской рок-группы «Маша и медведи» и артистов особого музыкального центра из Финляндии.

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными. Вход на концерт «Воздух джаз» будет свободным, а вход на спектакли и гала-концерт будет по пригласительным билетам, которые появятся в кассах театра и БКЗ на этой неделе.

Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, заслуженных деятелей культуры РФ и ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.