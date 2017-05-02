Юные псковичи могут отправиться в Москву на церемонию вручения паспортов

12:08, 02 мая 2017, ПАИ

Российское движение школьников совместно с Союзом молодёжи проводит конкурс на участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам России. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятие пройдёт 12 июня в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

Участие в конкурсном отборе могут принять школьники, которым исполнилось 14 лет в период с 1 апреля по 19 мая, имеющие отличные успехи в обучении, спорте, творческой и общественной деятельности, внёсшие весомый вклад в реализацию социально-значимых проектов. Необходимо сформировать портфолио и загрузить его на сайт рдш.рф, а также записать и загрузить на портал видеообращение «Что значит быть гражданином Российской Федерации».

Приём заявок продлится до 19 мая. Затем экспертное жюри выберет 12 ребят, которые отправятся в Москву на торжественную церемонию вручения паспортов.