1 мая более тысячи жителей Псковской области приняли участие в массовых мероприятиях по официальным данным

17:01, 02 мая 2017, ПАИ

1 мая на территории Псковской области в мероприятиях, приуроченных ко Дню весны и труда, приняли участие более 1000 человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудики Росгвардии и полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Все официальные торжества прошли в соответствии с ранее утвержденным планом. Нарушений общественного порядка не допущено.