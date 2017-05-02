Места проживания неблагополучных граждан выявлены в Великолукском районе

13:36, 02 мая 2017, ПАИ

1 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с ведущим специалистом администрации Лычевской волости провели профилактический рейд в деревне Дубрава-2 Великолукского района. Его участники рейда организовали противопожарный инструктаж с гражданами, в том числе с неблагополучными, многодетными семьями, одинокими пенсионерами, которым разъяснили требования пожарной безопасности в жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе инструктажа распространены четыре памятки о мерах пожарной безопасности, 15 листовок, на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «О запрещении палов травы», проинструктированы 11 человек под роспись. Участники рейда обследовали пять жилых домов и выявили одно место проживания неблагополучных граждан. На сходе граждан присутствовали 10 человек.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающих в домах с печным отоплением и бытовым газовым оборудованием. Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, правилами безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, разъяснены меры привлечения к административной и уголовной ответственности.