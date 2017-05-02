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Спорт

Великолукский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по физкультуре

Учащийся лицея № 11 Великих Лук Александр Горбунов одержал победу на всероссийской олимпиаде по физической культуре. Заключительный этап соревнований проходил с 15 по 21 апреля на базе Ульяновского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В Ульяновск съехались более 200 школьников, успешно прошедших региональные этапы олимпиады в своих республиках и областях. Дети представляли 76 регионов России.

От Псковской области на олимпиаду были направлены  учащиеся 11-го класса лицея № 11 города Великие Луки Александр Горбунов и Василиса Лукина. К участию в олимпиаде школьников подготовили учителя физической культуры Галина Ильина и Игорь Иванов, а также директор лицея Елена Рождественская.

Конкурсное испытание состояло из двух этапов: тестовых вопросов по теме «Физическая культура» и базовых упражнений по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике.

По результатам соревнований Александр Горбунов стал победителем олимпиады, Василиса Лукина — призером.

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