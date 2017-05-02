Более тысячи раз выезжала Псковская станция Скорой помощи к пациентам с инфарктами и инсультами

11:58, 02 мая 2017, ПАИ

За 2016 год сотрудники станции Скорой помощи Псковской области 513 раз выезжали к пациентам с инфарктом и 872 раза - с инсультом. Об этом сообщил главный внештатный специалист по Скорой медицинской помощи в Псковской области Игорь Азаров в ходе круглого стола в пресс-центре газеты «Псковская правда» 2 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он напомнил, что медики должны обеспечить помощь в течение 20 минут с момента поступления вызова. «Мешает то, что иногда выездов очень много, и мы не всегда успеваем», - добавил Игорь Азаров. По его словам, до прибытия Скорой помощи пациентам приходится самостоятельно оказывать себе предварительную медпомощь.

«Обращаясь в службу в 03, граждане должны понять, что их боль в ноге, например, можно вылечить в обычном режиме, записавшись на приём к врачу, для этого не обязательно вызывать Скорую. Они должны понимать, что где-то есть другие люди, с более сложными заболеваниями, нужно оставить Скорую для помощи именно им», - подчеркнул Игорь Азаров.

Он также рассказал, что количество бригад Скорой помощи в Пскове уменьшилось, а вызовов становится больше. «Мы безотлагательно выезжаем на любой вызов, но у нас также есть приоритеты», - отметил он и пояснил, что вызов по сообщению «упал, потерял сознание» будет важнее, чем «больная нога».