Врач-кардиолог: Лишний раз обратиться к врачу — это нормально

12:25, 02 мая 2017, ПАИ

Лишний раз обратиться к врачу — это нормально, заявила врач-кардиолог Псковской областной больницы Ксения Михалова 2 мая на круглом столе в пресс-центре «Псковской правды». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно исключить все причины, при которых будут возникать инсульты, инфаркты, нужно вести активный образ жизни - все просто. Нужно обращать внимание на свое давление, на наследственность, следить за уровнем сахара. Лишний раз обратиться к врачу - это нормально», - сказала специалисты.

В свою очередь заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по работе регионального сосудистого центра Сергей Калашников отметил, что в области немного удалось снизить смертность от инсультов. «Однако динамика нас не радует. Это потому, что пациент находится на лечении в больнице слишком мало», - сказал он и добавил, что средний возраст людей, подверженных инсультам, - 72 года, инфарктам — 62 года. «Смысл считать возраст не вижу - лечить нужно всех. В 20 лет инфаркт тоже можно встретить, инсульт тоже», - заметил Сергей Калашников.

Также высказалась главный внештатный специалист по неврологии областной клинической больницы Алла Азарова: «Генетика, пол, возраст - те факторы, на которые мы не можем уже повлиять. От самого человека зависит, будет ли он курить или нет. Второй главный фактор — алкоголь, было бы хорошо отказаться от него вообще. Нужно обязательно контролировать уровень холестерина, сахара. Сейчас очень много сахарного диабета, выявляемость - около 30% в нашей клинической больнице. Нужно заниматься физкультурой, соблюдать определенную диету. Профилактическое направление - оно едино…» Алла Азарова рекомендовала выполнять все предписания врачей и отказаться от таблеток во время «лекарственных каникул».

По словам главврача Областного центра медпрофилактики Марии Отрадновой, псковичи не готовы или не хотят проходить диспансеризацию. «В нашу поликлинику, например, редко приходят из 10 человек все 10. Потом начинаются претензии, что о пациентах никто не заботится. Если сами люди не выполняют предписания врачей, то все усилия оказываются напрасными. Если делать обследования от и до, то человек имеет полую информацию о своем здоровье», - констатировала она.