Четыре фальшивые купюры изъяла псковская полиция

12:33, 02 мая 2017, ПАИ

В Псковской области полиция изъяла пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Четыре фальшивые банкноты были выявлены в финансовых учреждениях областного центра, Великих Лук и Опочки, а также в одном из магазинов Великолукского района.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

