Псковский военкомат набирает граждан на службу по контракту

17:07, 02 мая 2017, ПАИ

Военный комиссариат Пскова и Псковского района набирает граждан на военную службу по контракту в части №№ 64044, 41493, 76-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ, части №№ 29760 (Луга), 30734, 44440, 64055 (Остров), 34670, 91726 (Валуйки, Белгородская область), № 12721 (Клинцы, Брянская область), № 91711 (Богучар, Воронежская область), а также в воинские части Балтийского флота – № 06017 (Балтийск, Калининградская область), № 90151 (Гусев, Калининградская область) и № 06414 (Калининград). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комиссариате.

Принимаются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья на военную службу по контракту, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

За справками можно обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 19, телефон: 72-72-51.