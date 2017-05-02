Режим работы светофора изменится на улице Чудской в Пскове

13:02, 02 мая 2017, ПАИ

На улице Чудской в Пскове изменится режим работы светофора и будет установлена камера фотофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская комиссия по безопасности дорожного движения провела выездное совещание в микрорайоне «Овсище» по инициативе депутата Псковской городской Думы по данному округу Григория Стороненкова. Местные жители обратились с просьбой разобраться в вопросе работы светофорного объекта с кнопкой переключения сигнала для пешеходов. Как пояснили заявители, на этом участке дороги водители регулярно нарушают правила дорожного движения, проезжая на запрещающий сигнал светофора. По их мнению, такое количество проездов на красный может быть обусловлено настройкой светофора.

По решению комиссии, интервал запрещающего сигнала для автотранспорта будет увеличен, чтобы водители могли вовремя среагировать на переключение светофора. Кроме того, на данном участке будет установлена камера фотофиксации нарушений правил дорожного движения.