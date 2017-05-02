Ещё 6 нетрезвых водителей-рецидивистов задержаны в Псковской области

13:16, 02 мая 2017, ПАИ

В Пскове, Опочке, Пушкиногорском и Псковском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 1 мая в областном центре на улице Железнодорожной полицейские остановили ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый 27-летний пскович. Еще два находившихся в алкогольном опьянении водителя ВАЗов были остановлены на Рижском проспекте и улице Вокзальной. Вечером 29 апреля в Опочке по улице Стученко двигался нетрезвый 32-летний скутерист, а 30 апреля в деревне Стремутка Псковского района за рулем «Фольксвагена» оказался 45-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день в Пушкиногорском районе по дороге Новгородка – Пушкинские Горы на ВАЗе ехал 44-летний местный житель в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.