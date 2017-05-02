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Общество

Выполнение «майских» указов в Псковской области обсудили Андрей Турчак и Максим Топилин

2 мая в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе встречи стороны обсудили ряд важных для региона вопросов, связанных с выполнением «майских» указов президента России, реализацией программы «Доступная среда» и подготовкой к Международным Ганзейским дням 2019 года.

Кроме того, Андрей Турчак, как руководитель рабочей группы, доложил Министру о ходе подготовки итогового доклада, который будет представлен 4 мая на совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей. Проект доклада сформирован на основе предложений членов подгруппы по вопросу «О независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».

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