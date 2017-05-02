День без осадков ожидается в Псковской области 3 мая

18:14, 02 мая 2017, ПАИ

3 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем – от +10 до +15.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.