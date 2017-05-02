Ульяна Зайцева выиграла полуфинал конкурса «Миссис Псков 2017»
1 мая в Пскове в торгово-развлекательном центре «Акваполис» состоялся полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Конкурсантки выходили на сцену с детьми, участвовали в конкурсе-представлении, дефилировали в дизайнерской одежде от магазина «Glance» и демонстрировали свои самые красивые платья.
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
-
Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Даниил Леонтьев
По итогам полуфинала жюри приняло решение оставить всех участниц. Победительницей, по мнению зрителей, стала Ульяна Зайцева. Она получила титул «Миссис Акваполис».