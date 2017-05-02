Ульяна Зайцева выиграла полуфинал конкурса «Миссис Псков 2017»

14:22, 02 мая 2017, ПАИ

1 мая в Пскове в торгово-развлекательном центре «Акваполис» состоялся полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Конкурсантки выходили на сцену с детьми, участвовали в конкурсе-представлении, дефилировали в дизайнерской одежде от магазина «Glance» и демонстрировали свои самые красивые платья.



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев



Фото: Даниил Леонтьев









































По итогам полуфинала жюри приняло решение оставить всех участниц. Победительницей, по мнению зрителей, стала Ульяна Зайцева. Она получила титул «Миссис Акваполис».