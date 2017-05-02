Рукотворный памятник отреставрируют на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз

14:43, 02 мая 2017, ПАИ

В деревне Турки-Перевоз Невельского района на воинском захоронении, где покоятся более 2 тысяч советских воинов, отреставрируют рукотворный памятник. Об этом Псковскому агентству информации сообщил первый заместитель главы района Олег Майоров.

Он рассказал, что установленный в 1944 году памятник в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при защите Невельского района, сделали солдаты из камней и обломков оружия. По словам Олега Майорова, за последние годы памятник начал разрушаться, необходима реконструкция.

«Хотим реконструировать саму рукотворную часть, так как она требует индивидуального подхода, все должно быть ручное», - рассказал Олег Майоров. Также планируется отреставрировать входную группу и доски с увековеченными именами погибших воинов, которые также пришли в негодность.

Аукцион на проведение размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 3 млн 100 тыс. рублей, половина средств заложена в бюджете муниципалитета, остальные поступили из казны области в рамках региональной программы по реконструкции воинских захоронений. Работы планируется завершить до 1 сентября.

Добавим, что высота памятника в деревне Турки-Перевоз 6 метров. Здесь расположены три могилы без надгробий, 98 стел со списками. Памятник был установлен в 1944 году.