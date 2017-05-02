Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир

14:34, 02 мая 2017, ПАИ

В Пскове агентство недвижимости вновь предлагает гражданам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Ирина Кириллова, являющаяся координатором пострадавших покупателей [юридически правоотношения с ними оформлялись как предварительные договоры переуступки прав на квартиры и договоры займа — ПАИ] недвижимости у строительной подрядной компании «Строй-СА».

Ирина Кириллова сообщила Псковскому агентству информации, что о продаже квартиры № 6 в доме № 114 по улице Инженерной, на сделки с которой в связи с расследованием деятельности «Строй-СА» наложен судебный запрет, она и ее соратники первоначально узнали из рекламного баннера на здании. Позвонив по указанному на нем телефону, они убедились, что двухкомнатная квартира, на сделки с которой, по словам Кирилловой, наложен судебный запрет, выставлена на продажу за 1 миллион 973 тысячи 800 рублей. Кроме того, данная квартира за 1 миллион 945 тысяч рублей выставлена на сайте объявлений о продаже недвижимости.

Ирина Кириллова сообщила, что из общения с риэлторами сталр известно, что квартиру вновь предлагают приобрести по схеме с предварительным договором. Напомним, ранее эксперты высказывали мнение, что «договоры займа, договоры о намерениях, договоры предварительной купли-продажи», используемые торговцами недвижимостью, - это «фиктивные договоры, не предусматривающие ответственность».

Отметим, в феврале ПАИ сообщало, что несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий, квартира № 79 в доме № 2 по улице Венской в ЖК «Европа» в пригороде Пскова, которая фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова, была зарегистрирована псковским управлением Россреестра на нового собственника.

В апреле стало известно, что в отношении регистратора Управления Росреестра по Псковской области, который зарегистрировал на нового собственника данную оспариваемую квартиру, составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве). Кроме того, направлено заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), начата доследственная проверка.