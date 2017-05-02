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Общество

Уроки «Весна без огня» прошли в школах Псковской области

В школах Псковской области прошли уроки «Весна без огня». Об этом Псковскому агентству информации сообщили Полистовском заповеднике.

Фото Полистовского заповедника

«Распространено мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы не только способствует быстрой очистке полей и сенокосов, но и полезно для роста травы. Поэтому практика поджогов распространена достаточно широко, несмотря на то, что основана на ошибочных представлениях и приводит к угрожающим последствиям. При сжигании травы погибает большое число живых организмов, уничтожаются семена, побеги, корни растений, что приводит к снижению биологической продуктивности и сокращению видового разнообразия. Нередко по сухой траве огонь перебирается на жилые постройки, переходит на леса, гибнут деревья, звери, сгорают гнездовья птиц, страдает плодородность земель», - объяснили специалисты.

Фото Полистовского заповедника

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма Полистовского заповедника в течение апреля проводили просветительские мероприятия в школах региона, рассказывая о пагубном влиянии палов сухой травы на окружающий мир. Ребята узнали, что пожары - это не только один из источников выбросов в атмосферу углекислого газа, но и причина гибели многих зверей и птиц. По окончании уроков дети нарисовали противопожарные листовки и расклеили их в своих населённых пунктах.

Фото Полистовского заповедника

Цель подобных занятий – формирование отношения к весенним палам как к вредной деятельности человека, развитие у учащихся умения анализировать поступки человека и прогнозировать последствия действий, а также привлечение внимания и интереса детей к экологическим проблемам.

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