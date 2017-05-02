Уроки «Весна без огня» прошли в школах Псковской области

18:00, 02 мая 2017, ПАИ

В школах Псковской области прошли уроки «Весна без огня». Об этом Псковскому агентству информации сообщили Полистовском заповеднике.

«Распространено мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы не только способствует быстрой очистке полей и сенокосов, но и полезно для роста травы. Поэтому практика поджогов распространена достаточно широко, несмотря на то, что основана на ошибочных представлениях и приводит к угрожающим последствиям. При сжигании травы погибает большое число живых организмов, уничтожаются семена, побеги, корни растений, что приводит к снижению биологической продуктивности и сокращению видового разнообразия. Нередко по сухой траве огонь перебирается на жилые постройки, переходит на леса, гибнут деревья, звери, сгорают гнездовья птиц, страдает плодородность земель», - объяснили специалисты.

Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма Полистовского заповедника в течение апреля проводили просветительские мероприятия в школах региона, рассказывая о пагубном влиянии палов сухой травы на окружающий мир. Ребята узнали, что пожары - это не только один из источников выбросов в атмосферу углекислого газа, но и причина гибели многих зверей и птиц. По окончании уроков дети нарисовали противопожарные листовки и расклеили их в своих населённых пунктах.

Цель подобных занятий – формирование отношения к весенним палам как к вредной деятельности человека, развитие у учащихся умения анализировать поступки человека и прогнозировать последствия действий, а также привлечение внимания и интереса детей к экологическим проблемам.