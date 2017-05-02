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Общество

25 незаконных орудий лова были изъяты у рыбаков в Псковской области за неделю

С 24 по 30 апреля в Псковской области сотрудники рыбоохраны изъяли 25,7 кг водных биоресурсов, 25 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За прошедшую неделю рыбинспекторы выявили 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложили штрафов на сумму 69,9 тыс. рублей и взыскали 26,5 тыс. рублей.

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