В поисках города, которого нет

18:17, 02 мая 2017, ПАИ

В прокат вышел «Затерянный город Z» Джеймса Грея: приключенческий эпос о поиске места, «откуда еще никто не возвращался».

Начало XX века. Майор Британской армии и по совместительству топограф Перси Фосет (Чарли Ханнэм) исполняет свои служебные обязанности в Ирландии. Интеллигентный майор страдает из-за своего спившегося отца: высокие чины раздумывают приглашать офицера на светские рауты, как только узнают, чьим отпрыском он является. Но это не мешает Фосету вести себя более чем достойно: любить жену и сына, а также добросовестно служить империи.

Все меняется, когда Королевское географическое общество отправляет майора в Южную Америку, где он должен начертить карты неизведанных районов Амазонии, где Бразилия и Боливия вот-вот начнут войну за каучук. Согласившись на задание, Перси берет с собой ученого Генри Костина (Роберт Паттинсон) и отправляется в Бразилию. Он и не думает, что картографическая экспедиция может затянуться на долгие годы.

Джеймс Грей – режиссер из Нью-Йорка, на счету которого в основном фестивальные картины («Маленькая Одесса», «Любовники», «Ярды»), - на этот раз решил погрузить зрителя в классические приключения в тропических лесах Южной Америки. И тут его «фестивальность» оказалась очень кстати. Вдохновленный работами Вернера Херцога и Фрэнсиса Форда Копполы, Грей смог создать оригинальное повествование о путешествиях и сложных решениях безумного человека, одержимого новыми открытиями, и в то же время - фильм о семейных ценностях.

Он показал героя, которому совершенно не интересны заурядные поиски золотых монет, и который искренне верит, что некий город Z (последняя буква английского алфавита, конечная точка в развитии цивилизации), также известный как «Эльдорадо», действительно существует.

Визуальную составляющую поисков доказательств существования древних цивилизаций Джеймс Грей доверил одному из лучших операторов современности: Дариусу Хонджи («Семь», «Пляж», «Ускользающая красота», «Комната страха»), который на 35-миллиметровой пленке в равной степени талантливо запечатлел джунгли Амазонии и окопы Первой мировой.

При создании «Затерянного города Z» Грей выступил приверженцем чистого классицизма: как и в построении сюжета, так и в художественном плане. В фильме нет компьютерной графики, ни комбинированных кадров на фоне хромакея. Это реалистичная и, медитативная картина. Даже несмотря на хронометраж, – а фильм идет два с лишним часа, - в нем не чувствуется затянутость. Режиссер не позволил себе лишнего кадра.

Не подкачал и актерский состав. Роберт Паттинсон, которого все привыкли видеть в амплуа красавца-вампира, исполнил чуть ли не самую лучшую свою роль. Чарли Ханнэм, сериальный в основном актер, сыграл классического целеустремленного искателя истины, кажется, сошедшего со страниц Жюля Верна. Главная женская роль досталась Сиенне Миллер, которую здесь поначалу трудно узнать в образе любящей и постоянно взволнованной жены Фосета.

Приверженцу классицизма в кинематографе, Джеймсу Грею удалось рассказать историю о том, как далеко может зайти человек и чем он готов жертвовать ради того, чтобы воплотить свои мечты, доказать правоту своих убеждений в первую очередь самому себе. Историю о поисках неизведанного, которые, возможно, определены герою судьбой. Возможно, рай на Земле существует, и Перси Фосету все-таки удалось найти его, хоть он и не успел это всем доказать.