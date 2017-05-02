Президент Австрии призвал женщин покрыть голову для борьбы с исламофобией

15:13, 02 мая 2017, ПАИ

Президент Австрии Александр ван дер Беллен, внук псковского губернатора, призвал всех женщин страны надеть головные платки во имя борьбы с исламофобией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Independent.

«Не только мусульманские женщины - все женщины могут надеть головной платок. Если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех! — как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», — заявил президент на встрече с учащимися одной из школ.

Ранее австрийский президент неоднократно заявлял, что выступает против каких-либо ограничений на ношение одежды. В качестве исключения он приводил в пример суд, где, по его мнению, женщины-судьи должны воздержаться от ношения диктуемых религией костюмов, чтобы не ставить под вопрос свою нейтральность.

Напомним, что дед Александра Ван дер Беллена (и его полный тёзка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия.

Александр фон дер Беллен руководил губернией в 1917 году, сразу после февральской революции. На должности губернского комиссара Временного правительства он находился до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После чего он вместе с семьёй переехал сначала в Эстонию, затем в Австрию, хотя изначально не планировал покидать Россию.

Исследование, посвященное истории псковских Белленов, опубликовано на сайте ПАИ.