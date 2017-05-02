Пропавшего у драмтеатра великолучанина разыскивают полицейские

17:12, 02 мая 2017, ПАИ

Полицейские Великих Лук разыскивают утратившего связь с родственниками Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Оттуда он ушел 27 апреля, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз Уткина видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, волосы прямые, светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.