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Общество

Пропавшего у драмтеатра великолучанина разыскивают полицейские

Полицейские Великих Лук разыскивают  утратившего связь с родственниками Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Оттуда он ушел 27 апреля, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз Уткина видели в Великих Луках 27 апреля  около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, волосы прямые, светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94  или  02.

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