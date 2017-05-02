Сменился военком по Пскову и Псковскому району

15:31, 02 мая 2017, ПАИ

Валерий Дмитриев назначен военкомом по Пскову и Псковскому району. Его представил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на координационном совещании у главы Пскова 2 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерию Дмитриеву 37 лет. Ранее он был военкомом Опочецкого, Красногородкого и Себежского районов. Михаил Башлыков отметил, что Валерий Дмитриев – «человек не случайный на этой должности» и перед ним сейчас стоят серьезные задачи. Он выразил надежду, что власти города поддержат нового военкома.

Глава Пскова Иван Цецерский пожелал успеха Валерию Дмитриеву на новом посту и выразил надежду, что военком «обеспечит город призывом».

Новый военком проинформировал собравшихся, что в Пскове и Псковском районе в весенний призыв нужно набрать 352 человека. На сегодняшний день призваны 130 человек, 30 из них – отправлены в войска.