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Общество

Сменился военком по Пскову и Псковскому району

Валерий Дмитриев назначен военкомом по Пскову и Псковскому району. Его представил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на координационном совещании у главы Пскова 2 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерию Дмитриеву 37 лет. Ранее он был военкомом  Опочецкого, Красногородкого и Себежского районов. Михаил Башлыков отметил, что Валерий Дмитриев – «человек не случайный на этой должности» и перед ним сейчас стоят серьезные задачи. Он выразил надежду, что власти города поддержат нового военкома.

Глава Пскова Иван Цецерский  пожелал успеха Валерию Дмитриеву на новом посту и выразил надежду, что военком «обеспечит город призывом».

Новый военком проинформировал собравшихся, что в Пскове и Псковском районе в весенний призыв нужно набрать 352 человека. На сегодняшний день призваны 130 человек,  30  из них – отправлены в войска.

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