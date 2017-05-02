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Команда Пскова заняла первое место на Кубке области по кудо

В Пскове прошёл Второй кубок Псковской области по кудо, победителем стала команда хозяев турнира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Пскова, Печор, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Энгельса. Сборная Пскова заняла первое общекомандное место. Второе и третье места – у команд из Великих Лук и Санкт-Петербурга, соответственно.

В общей сложности псковичи завоевали 36 наград, из них 9 золотых, 16 серебряных, 11 бронзовых. Все победители и призеры были награждены Кубками и медалями от Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, памятными призами от областного отделения Федерации кудо России, а также специальными призами от спонсоров турнира.

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