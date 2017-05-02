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На 40% снизился уровень преступности в Пскове в 2017 году

В апреле в Пскове были совершены 223 преступления, заявил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник Василий Софин в ходе координационного совещания в администрации Пскова сегодня, 2 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

В сфере незаконного оборота алкогольной продукции в апреле было составлено 137 протоколов. Кроме того, сотрудники полиции выявили 28 случаев продажи спиртного несовершеннолетним, и изъяли из незаконного оборота более 19 тыс. литров алкоголя.

Представитель ведомства  рассказал, что с начала 2017 года на псковских дорогах произошли 96 ДТП, в которых пострадали 110 человек, в том числе 12 детей. Эти показатели оказались ниже средних по области и ниже, чем в прошлом году. 

По словам Василия Софина, всего за первые 4 месяца 2017 года в Пскове почти на 40% снизился уровень преступности.

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