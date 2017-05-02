Житель Дновского района убил и закопал свою знакомую в подвале заброшенного дома

15:59, 02 мая 2017, ПАИ

18 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об утрате родственной связи с 38-летней жительницей Дновского района. В ходе непрекращающейся работы по сообщению о безвестном исчезновении, тело женщины спустя десять дней обнаружили закопанным в подвале одного из заброшенных домов в Дновском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, женщина скончалась в результате ушиба головного мозга. По данному факту Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, к преступлению причастен 53-летний знакомый потерпевшей, который 24 февраля 2017 года, поссорившись с потерпевшей, ударил последнюю сперва руками, а затем молотком по голове, после чего лег спать. На следующее утро, поняв, что женщина скончалась, выволок ее тело в заброшенный неподалеку дом и спрятал в подвале, закопав в землю.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за убийство, совершенное при аналогичных обстоятельствах.

В настоящее время подозреваемому по ходатайству следствия районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.